Corona van meer dan honderd jaar oud

Heers - Dezer dagen is het alles ‘corona’ wat de klok slaat, maar Corona bestond al meer dan honderd jaar. De schrijfmachine welteverstaan, schrijver-dichter Boudewijn Knevels (74) uit Mettekoven heeft er eentje in zijn collectie.

Boudewijn Knevels verzamelt al meer dan 50 jaar oude schrijfmachines. Hij kreeg de microbe voor schrijfmachines te pakken in 1967. “Je ziet op een rommelmarkt één mooie, oude Remington staan, die koop je dan als decoratiemateriaal voor in de hal. En dan vind je per toeval een boek waarin de geschiedenis van de ‘typewriter’ uit de doeken wordt gedaan. Al onze vakanties stonden vanaf toen hoofdzakelijk in het teken van de zoektocht naar schrijfmachines. Voor je het weet heb je er een honderdtal samen en heb je contact met andere verzamelaars in Nederland, Duitsland en Engeland.”

Schrijfmachinemuseum

Omdat Boudewijns huis stilaan volgepropt raakte met schrijfmachines, nam hij contact op met de gemeente. Met succes, het toenmalige gemeentebestuur nam zijn uitgebreide collectie over en in het pas aangekochte administratief centrum kwam er een heus ‘Schrijfmachinemuseum’. “Vanaf de opening in maart 1999 tot in 2015, toen het museum is opgedoekt, heb ik daar honderden mensen met plezier gegidst”, vertelt Knevels. Een herbestemming kwam er niet en plannen om het museum in een nevenbestemming voor de kerk van Mettekoven onder te brengen, zijn voorlopig opgeborgen. “Ik hoop dat het schrijfmachinemuseum ooit terug een plaats krijgt ergens in Heers. De topstukken, een 180-tal, liggen nog altijd in de kelder van het gemeentehuis. De overige 266 machines die in het Lod Lavkicentrum in Heks gestockeerd waren, zijn intussen bijna allemaal de deur uit via persoonlijke contacten en de kringloopwinkel. Het coronavirus heeft wel voor vertraging gezorgd.”

Tom Hanks

Maar het coronavirus zorgt ook voor hernieuwde aandacht voor de schrijfmachines van het merk Corona. De Amerikaanse acteur Tom Hanks, ook een fervent verzamelaar van typemachines, postte na zijn coronabesmetting op Instagram een foto van zijn Corona met deze tekst: ‘Eentje waarvan ik ooit heb gehouden’. Zelf heeft Boudewijn Knevels er nog eentje in zijn persoonlijke collectie. “Mijn Corona is van 1917 en nog perfect in orde. Het is een opvouwbare machine, dus makkelijk om mee te nemen. Er zijn ongeveer 700.000 exemplaren van gemaakt tussen 1912 en 1939. De machine weegt nauwelijks 2,50 kg en is vervaardigd door de Corona Typewriter Company uit New York. Het zal je wellicht verwonderen maar het toetsenbord van mijn Corona bevat zelfs ‘moderne’ tekens, zoals het apenstaartje en de hashtag. Dus na meer dan honderd jaar is er echt niks nieuws onder de zon”, glimlacht Boudewijn.