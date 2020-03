Anton (8) en Marte (12) knutselen hartverwarmende kaartjes

Heers - Solidariteit in tijden van corona is bij de familie Velkeneers-Berghmans in Heks geen loos begrip. Marte (12) en Anton (8) lieten zich al snel van hun creatiefste kant zien.

“Via Facebook kwam de oproep van WZC Cecilia in Alken, waar mijn moeder werkt, om zo veel mogelijk tekeningen of kaartjes te sturen naar de bewoners om deze moeilijke tijd voor hen wat aangenamer te maken”, vertelt papa David Velkeneers. “Zij zien daar nu niemand meer, behalve het zorgpersoneel. Hier zijn Marte en Anton meteen op de kar gesprongen. Bij de eerste lichting hebben ze 15 kaartjes geknutseld en getekend, waarvan eentje voor de verpleging. We kregen meteen een tiental kaartjes terug, waar ze hier op hun beurt heel blij van werden. Toen mijn schoonmoeder dat zag op Facebook, vroeg ze of Marte en Anton dat ook konden doen voor de bewoners van haar leefgroep in MPI Oosterlo, een dienstencentrum voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Dus zijn ze meteen weer in actie geschoten.” Anton en Marte vinden het erg dat de mensen helemaal geen bezoek meer mogen krijgen. “Daarom vragen we iedereen om zoveel mogelijk kaartjes en berichten te sturen naar rusthuizen en zorginstellingen om de bewoners te laten weten dat ze niet alleen zijn en dat we aan hen denken.”