Financiële steun voor horeca

Heers - De Heerse horeca kan tijdens de coronacrisis rekenen op de steun van het gemeentebestuur. De oppositie krijgt dan weer lik op stuk.

“Alle cafés, restaurants en feestzalen die sinds vorige vrijdag verplicht zijn om hun zaak te sluiten en inmiddels geen nieuwe activiteit hebben gestart, kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van 300 euro”, vertelt eerste schepen Kristof Pirard (VLDUMONT). “Deze ondernemers hebben de komende tijd geen enkele bron van inkomsten, dus willen we hen een klein duwtje in de rug geven.”

Schepen Pirard en burgemeester Henri Dumont kwamen ook nog terug op het politieke relletje van afgelopen vrijdag. Dumont besloot toen om alle cafés en restaurants te sluiten vanaf 15 uur. Dit lokte op Facebook een felle reactie uit vanuit CD&V-hoek: “Terwijl in de rest van het land alles nog open is, moest in Heers alles sluiten. Pirard beloofde intussen aan de restaurantuitbaters een compensatie om het verlies goed te maken dat veroorzaakt werd door het onverantwoordelijk gedrag van het bestuur.” Volgens Pirard en Dumont is dit te gek voor woorden. “Er zijn in Heers extra maatregelen genomen op aandringen van de huisartsen. Zij hebben ons erop attent gemaakt dat er veel meer mogelijke besmettingen zijn dan oorspronkelijk gedacht en dat lockdown-feestjes een groot besmettingsgevaar met zich konden meebrengen. Wij zijn echt beschaamd dat sommige oppositiepartijen van deze akelige situatie misbruik probeerden te maken.”