Containerpark dicht

Heers - Er gelden vanaf deze week nog een aantal bijkomende coronamaatregelen in de gemeente. Burgemeester Dumont sloot vandaag met onmiddellijke ingang het containerpark in Opheers.

De diensten in het gemeentehuis werken enkel nog op afspraak. Je kan die per mail of telefonisch maken tijdens de openingsuren. Uitzondering is de dienst bevolking, waar je nog steeds elke voormiddag van 9 tot 12 uur zonder afspraak terecht kan en op maandagnamiddag van 13 uur tot 19 uur. Er wordt wel met aandrang gevraagd om alleen te komen in dringende gevallen.

Het woonenergie loket van Stebo zal tot en met 19 april niet meer doorgaan in het gemeentehuis. Stebo zet zo maximaal mogelijk in op telefonische of digitale dienstverlening aan burgers met woonvragen. Ook het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon stopt voorlopig met zijn zitdagen in het gemeentehuis. Het containerpark in Opheers moest vandaag zelfs de deuren helemaal sluiten. “Wij voeren hiermee de beslissing van Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir uit”, aldus burgemeester Henri Dumont.