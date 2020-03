Avond van de Vrijwilliger in De Bammerd

Heers - Vandaag - vrijdag 6 maart - organiseert het gemeentebestuur, in het kader van de Week van de Vrijwilliger, de 'Avond van de Vrijwilliger' in zaal De Bammerd.

“We willen vanavond graag alle vrijwilligers in Heers op gepaste wijze bedanken voor hun waardevolle inzet binnen de Heerse samenleving”, zegt eerste schepen Kristof Pirard. “Dankzij hen wordt de sociale samenhang in onze gemeente immers verstrekt en kunnen mensen dicht bij huis deelnemen aan allerhande activiteiten. We trakteren iedereen in De Bammerd op een hapje en een drankje, er is ook tijd voor een babbel en een streepje muziek door Totally Soul.” De leden van het schepencollege zullen voor een keer de rol van vrijwilliger op zich nemen en de bediening aan de toog verzorgen. Het feest start om 20 uur, inschrijven is niet nodig.