Carnavalsgekte barst los in Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen

Heers - Nu zaterdag - schrikkeldag 29 februari - trekt voor de 38ste keer de carnavalsstoet van De Klompenridders, met de nieuwe Jeugdraad van Elf, door de straten van Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen. De gemeente zorgt na de stoet voor de grote opkuis.

Voor de organisatie hebben De Klompenridders weer fondsen ingezameld bij de lokale handelaars en sympathisanten. Zo kan de carnavalsvereniging al voor het derde jaar op rij een stoet samenstellen met 46 deelnemende groepen, waarvan tien uit de eigen gemeente. “De overige groepen komen uit de buurgemeenten, maar we verwelkomen er ook uit Vlaams-Brabant en Luik”, zegt secretaris Joram Neven. “Prins Niels I zal , zoals de carnavalstraditie het wil, de stoet afsluiten en alles in goede banen leiden. Nieuw dit jaar is dat jeugdprinses Iliana I met een eigen wagen en erewacht mag deelnemen, de pas opgerichte Jeugdraad van Elf. Die zal haar bijstaan tijdens het hele carnavalsseizoen met als doel om het kindercarnaval in Heers te stimuleren. Deze Jeugdraad van Elf bezocht eerder al samen de kinderzittingen in Tongeren, Haren en Sint-Truiden.”

Traject

De carnavalsstoet, voorafgegaan door een publiciteitsstoet, vertrekt om 14.11 uur in Rukkelingen-Loon op de Kranenberg en legt het normale traject af. De ontbinding vindt rond 17 uur plaats in de Sweetstraat voor buurthuis De Schuur, waar 's avonds vanaf 20.11 uur het feest pas echt losbarst op het grote carnavalsbal. Op de volledige omloop van de stoet geldt er zaterdagnamiddag een verbod voor alle verkeer, inclusief stilstaan- en parkeerverbod. Het verkeer van Heers naar Waremme wordt omgeleid via de Heersestraat, de Middelheersestraat, de Opheersstraat, de Route Nationale 48 en de Chaussée de Nivelles. Door het carnavalsbal in Rukkelingen-Loon geldt hier zaterdag vanaf 20 uur éénrichtingsverkeer op de Sweetstraat en dit in de richting van de Breedpadstraat.

Opkuis

Snoep en confetti gooien kan nog gewoon in Heers. “Gewone confetti mag wel, maar er is wel al jaren een verbod op computerconfetti en slierten die niet afbreekbaar zijn”, vertelt eerste schepen én Klompenridder Kristof Pirard. “Zelf mocht ik ervaren dat het gebruik van confetti als deelnemer heel plezant is en ook bijdraagt aan het amusementsgehalte van carnaval. Dat de opkuis van confetti vervelend is voor de buurtbewoners, weet ik maar al te goed. Ik ben opgegroeid in Mechelen-Bovelingen op de Bovelingenstraat waar de stoet tweemaal passeert. Wij proberen vanuit de gemeente dan ook de nodige inspanningen te leveren om de straten en de stoepen proper te maken, zowel dadelijk na de carnavalsstoet als op maandag met een industriële veegwagen.”