Kinderen leren nee zeggen tegen pesten

Heers - Ter afsluiting van de Vlaamse Week tegen Pesten organiseerden de gemeente en de kindergemeenteraad vorige zaterdag enkele workshops in het gemeentehuis.

“De kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar konden op een speelse manier in de kleine feestzaal praten over dit onderwerp”, vertelt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Via een informatief spel leerden ze omgaan met verschillen en diversiteit als een positieve factor zien. De spelbegeleider van vzw De Aanstokerij toonde aan dat iedereen anders is, maar tegelijk ook talenten en kwaliteiten heeft. Hij legde het verschil tussen plagen en pesten uit en gaf aan dat het niet oké is om anderen te pesten. De kinderen mochten onder meer verschillende gevoelens uitbeelden en samen een liedje zingen. Ze kregen ook een tattoo met stippen tegen pesten mee naar huis.” De kinderen van 3 tot 6 jaar knutselden in de speelotheek hun eigen wereldbol rond vriendschap en leerden een gedichtje over vriendjes. In totaal namen een 20-tal kinderen deel aan deze workshops.