Kasteeldreef krijgt opknapbeurt

Heers - De beukendreef tegenover het kasteel van Heers doet het al enkele jaren niet meer zo goed. Deze week zijn de herstelwerken gestart om het voortbestaan van de dreef op lange termijn te garanderen.

De statige beukendreef vormt al eeuwen de verbinding tussen het kasteel van Heers en zijn kapel. Ouderdom, stormen en een aantal externe factoren hebben ervoor gezorgd dat er een aantal bomen verdwenen en anderen aftakelden. Dit heeft niet alleen zijn invloed op het beeld van de dreef, maar ook op de veiligheid van wandelaars en fietsers. Om hun veiligheid te garanderen heeft de gemeente Heers, samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, een herstelplan opgesteld voor de dreef. Eind vorig jaar is de vergunning verleend om veertien bomen, die niet meer te redden zijn, te vellen. “We hebben ervoor gekozen om vooral in het centrale deel van de dreef de zieke en dode bomen te kappen omdat hier de kans op stam- en takbreuk reëel is”, zegt landschapsanimator Tine Rijvers van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. “De meeste bomen in de voorste en achterste zones blijven staan om het dreefeffect maximaal te behouden. Ze zijn nog redelijk gezond en vervullen een belangrijke functie voor de aanwezige faunasoorten.”

De kappingswerken worden deze week uitgevoerd, de dreef is dan ook al de hele week afgesloten voor de wandelaars en fietsers. “Alle gevelde bomen worden in het najaar vervangen door nieuwe beuken zodat de beukendreef op deze locatie behouden blijft”, aldus Tine Rijvers. “We doen alle moeite om de beuken die blijven staan, maximaal te beschermen tegen schade. Zo hebben we aan de uitvoerder gevraagd om rijplaten te voorzien om verdichting van de wortelzone door de zware machines tegen te gaan. Bovendien zullen de resterende beuken in een volgende fase ingewikkeld worden met jute. We doen dit om te voorkomen dat bij die bomen de dunne bast openbarst omdat ze de komende maanden meer zonlicht zullen krijgen op hun stam. Het is de bedoeling dat die jute blijft hangen zolang de stammen in volle zonlicht blijven staan.”

Meer info: tine.rijvers@rlhv.be of 011/24.91.58.