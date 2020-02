Veertig kinderen leren eerste hulp verlenen

Heers - Zaterdag organiseerden de gemeente en kindergemeenteraad, met de hulp van KSA Habiba en Chiro Harlekijn, een workshop EHBO voor kinderen.

“We doen dit nu al voor het vijfde jaar op rij, de kinderen van 6 tot 12 jaar leerden in groepjes in het administratief centrum hoe ze hulp moeten verlenen bij kleine en grotere verwondingen”, zegt Sonja Doomen van Sociale Zaken. Vrijwilligers van de Heerse afdeling van het Rode Kruis brachten 40 kinderen de vier stappen in eerste hulp bij. Ze leerden hoe ze het best reageren bij een ongeval en hoe ze schaaf-, snij- en brandwonden moeten verzorgen. Nadien mochten ze een kijkje nemen in een echte ambulance en de verschillende sirenes uitproberen. De peuters en kleuters tot 6 jaar konden terecht in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje om, samen met hun ouders, de delen van het lichaam te leren kennen.