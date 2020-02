Coronavirus in vraag en antwoord

Heers - Inwoners die op zoek zijn naar informatie over het coronavirus kunnen terecht op de website www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid.

Op de website www.info-coronavirus.be/nl/ worden de ‘veelgestelde vragen’ doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen op het gratis infonummer 0800/14689.

Ook op het twitter-account (@be_gezondheid) en de facebookpagina van FOD Volksgezondheid vind je de nodige info over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëneadvies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen dit virus.