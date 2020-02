Vierdejaars leren goede gewoonten op doe-da-wel-dag

Heers - De gemeente organiseerde samen met de Heerse basisscholen een Doe-da-wel-dag voor 54 leerlingen van het vierde leerjaar.

"Het ene jaar doen we een Doe-da-nie-dag, het andere jaar een Doe-da-wel-dag", zegt Sonja Doomen van Sociale Zaken. "Met deze Doe-da-wel-dag willen we voor de kinderen goede gewoonten op geestelijk en lichamelijk vlak promoten."

In het gemeentehuis en in buurthuis Hall20 stonden via een doorschuifsysteem een drietal workshops op kindermaat op het programma. "In de workshop gezonde voeding gingen de leerlingen creatief aan de slag en maakten ze een aap als bananenhouder en een schildpad van kiwi, druif en rijstwafels met pindakaas", vertelt Sonja Doomen. "In de workshop muziek mochten ze zich ritmisch uitleven op een Afrikaanse djembé en tijdens de workshop kinderyoga leerden ze het verschil tussen spanning en ontspanning door een afwisseling van dynamisch bewegen en rustmomenten.”