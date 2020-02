Gemeente zorgt voor oplossing busvervoer van schoolkinderen

Heers - Sinds eind januari volgt Lijn 3, de lijnbus van Heers naar Hasselt, opnieuw het normale traject naar Borgloon. Door de werken in Horpmaal verzorgt de gemeente nu het vervoer van de schoolkinderen uit Horpmaal zodat ze in Heers de bus richting Borgloon kunnen nemen.

“Door een misverstand tussen de gemeente en vervoermaatschappij De lijn over de precieze start van de werken in de Wijngaardstraat, de weg van Horpmaal naar Gutschoven, had De Lijn eenzijdig beslist om Lijn 3 te verleggen, via Horpmaal en Heks naar Broekom”, zegt bevoegd schepen Kristof Pirard. “Maar dit betekende dan dat er geen bus meer reed van Heers-centrum tot Broekom en dat deelgemeenten Veulen en Gutschoven werden overgeslagen. Een korte analyse leerde ons al snel dat twaalf kinderen in dat geval geen bus meer hadden, dus moesten we wel reageren.”

Minibusje

Na wat heen-en-weer gemail bereikte de gemeente een akkoord met De Lijn dat Lijn 3 het gewone traject weer volgt, dus via Veulen en Gutschoven naar Broekom. “Vier kinderen uit Horpmaal worden nu elke schooldag ’s morgens met een minibusje opgepikt door iemand van het gemeentepersoneel aan de Motheuvel en naar de halte aan de sporthal in Heers gebracht. Na school worden ze weer teruggebracht van Heers naar Horpmaal. Tijdens schoolvakanties is er geen extra vervoer voorzien. “

De werken in de Wijngaardstraat vallen samen met de rioleringswerken in Horpmaal. “Wij hadden als gemeente gevraagd om hiermee even te wachten, maar dan ging alles opgeschoven worden en dat wilden we ook niet”, aldus Kristof Pirard. “Werken brengen nu eenmaal hinder met zich mee. Ik ben blij dat we nu toch een degelijke oplossing gevonden hebben voor de schoolgaande kinderen.”