Inwoners denken na over ontsluiting tumuli

Heers - De provincie wil de tumuli van Gutschoven en Vechmaal, twee Gallo-Romeinse landmarks in de gemeente, nieuw leven inblazen. Vorige donderdag vond er een workshop plaats in het administratief centrum.

“Provincie Limburg focust al enige jaren op de ontsluiting en herbestemming van deze grafheuvels, maar alleen door samenwerking vinden we de beste manier om ze te laten herrijzen en een lang leven te geven”, aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme. De deelnemers kregen info over de toekomstplannen voor de tumuli én de kans om mee na te denken over het nieuwe ontwerp. “Deze beschermde grafheuvels zijn stille getuigen uit een ver verleden, maar voor het verhaal dat we willen vertellen hebben we de hulp van de inwoners van Heers nodig”, vertelde Frank Geunes van ruimtelijk managementbureau PLOT. “Om de waardevolle geschiedenis van beide tumuli niet verloren te laten gaan, moeten we samen onder meer nadenken over een betere toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars, over erosievermijding en zeker over het behoud van hun beeldwaarde in het Haspengouwse landschap.” Een 40-tal aanwezigen brachten tijdens de workshop allerlei ideeën aan om de tumuli beter te kunnen ontsluiten.