Workshop tumuli Gutschoven en Vechmaal in De Bammerd

Heers - De provincie Limburg wil de tumuli van Gutschoven en Vechmaal, twee oude landmarks in de gemeente, nieuw leven inblazen. Donderdag vindt er een workshop plaats in zaal De Bammerd.

De tumuli van Gutschoven en Vechmaal behoren tot het collectieve geheugen van de inwoners van Heers. Hoewel ze oorspronkelijk opgericht waren als markante Romeinse grafmonumenten, lijken ze vandaag op te gaan in het Haspengouwse landschap. Om de waardevolle geschiedenis van beide tumuli niet verloren te laten gaan, wil de provincie Limburg deze oude landmarks een nieuwe invulling geven en opnieuw in de kijker zetten bij het grote publiek. Het provinciebestuur hecht ook veel belang aan de mening van de inwoners van Heers. Daarom organiseert het, samen met het ruimtelijk managementbureau PLOT en de gemeente, nu donderdag (23 januari) een workshop in het administratief centrum. Tijdens dit evenement krijgen de inwoners meer informatie over de toekomstplannen voor de tumuli én de kans om hierover mee na te denken. Vanaf 19 uur in zaal De Bammerd (Salvialaan).