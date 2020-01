Jonge keukenprinsessen en clowns staan achter fornuis in De Bammerd

Heers - Vorige zaterdag stonden matrozen, piraten en clowns naast keukenprinsessen achter het fornuis in de keuken van De Bammerd.

“Gemeente en Kind en Taal organiseerden voor het eerst een kookworkshop in het thema carnaval”, zegt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “De kinderen mochten in carnavalsoutfit komen, we begonnen ons kookfestijn ook met een streepje carnavalsmuziek. Tijdens het schillen, snijden en roeren in de kookpotten, konden ze bovendien meezingen met carnavalsliedjes en quizvragen over carnaval of eten en drinken beantwoorden.” Vol enthousiasme mochten 30 kinderen van 6 tot 12 jaar een volledig vijfgangenmenu voorbereiden. Na al het harde werk tussen de potten en de pannen konden ze samen smullen van hun zelfgemaakte soep, quiche, spinaziepuree met gehaktballetjes, vanillepudding en fruitbrochettes. De kinderen tot 6 jaar mochten samen met de papa, mama, oma of opa appelbeignets klaarmaken in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje en nadien lekker alles opsmullen.