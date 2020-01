100-jarige Angèle krijgt koninklijke felicitaties

Heers - Angèle Renard, tot voor kort woonachtig in Vechmaal, mocht onlangs 100 kaarsjes uitblazen.

Angèle Renard werd geboren als jongste van twee meisjes in het gezin van landbouwer Renard in Wouteringen, een deelgemeente van Oreye. De jonge Angèle liep school bij de Benedictijnen in Tongeren. Na haar schoolplicht hielp ze thuis op de boerderij met de koeien, varkens en op het veld. Angèle trouwde nooit, samen met haar zus zette ze de familieboerderij verder. Haar zus overleed in 2002, maar Angèle bleef tot 2009 in Wouteringen wonen. Vanaf 2009 verbleef ze in Vechmaal waar ze goed opgevangen werd door haar nicht Mercedes, echtgenoot Luc en hun kinderen Vicky en Bart. Toen het niet meer lukte om Angèle thuis de nodige zorgen te geven, verhuisde ze naar het rustoord Huyse Fliedermael in Vliermaal. Daar geniet ze nu van een mooie oude dag en wordt ze elke dag in de watten gelegd.

Voor haar 100ste verjaardag kreeg Angèle bij haar familie in Vechmaal onlangs het bezoek van het Heerse schepencollege. Ze mocht daarbij de felicitaties van de koning ontvangen, evenals een geschenk aangeboden door het gemeentebestuur. Burgemeester Henri Dumont wenste de eeuwelinge nog vele mooie jaren toe en hief het glas op haar gezondheid.