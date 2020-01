Plantjesweekend levert 12.350 euro op voor KOTK

Heers - In september doorkruisten meer dan 100 vrijwilligers de gemeente om azalea’s te verkopen voor Kom op tegen Kanker. De verkoop in Heers bracht liefst 12.350 euro op.

De 25ste editie van het plantjesweekend was een bijzonder succesvolle editie. In 2019 werden er in Vlaanderen 339.310 azalea’s verkocht, goed voor een recordopbrengst van 2.375.170 euro. Maar liefst 339 comités kwamen in actie en toonden zo dat ze de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Ook in Heers kochten de inwoners massaal azalea’s, de verkoop leverde hier in totaal 12.350,91 euro op.