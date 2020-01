550 inwoners heffen het glas op het nieuwe jaar

Heers - Zondagvoormiddag klonken ongeveer 550 inwoners op het nieuwe jaar op het centrumplein in Heers.

Medewerkers van de technische dienst waren al vroeg in de weer om alles klaar te zetten. De gemeente trakteerde alle inwoners op een hapje en een drankje, terwijl de Flash Band voor livemuziek zorgde. Schepenen en gemeentepersoneel zorgden ervoor dat de glazen goed gevuld bleven. Henri Dumont – bezig aan zijn laatste maanden als burgemeester – stond in zijn speech even stil bij het voorbije jaar, maar keek ook al vooruit. “De gemeente investeert fors in haar toekomst. We trekken in de meerjarenbegroting bijna 13 miljoen euro uit voor de verbetering van de dienstverlening en voor nieuwe infrastructuur. Zo staan er enkele grote, nieuwe projecten op stapel. De blikvanger wordt alvast de nieuwe bibliotheek, met ruimte voor een grote lees- en studeerzaal, de speelotheek en muziekacademie.” Na een gezamenlijke toost mocht ook kinderburgemeester Nick Langenaeken de menigte toespreken. Nadien genoot iedereen nog van de gezellige sfeer op het plein, hier en daar werd er zelfs een dansje opgevoerd.