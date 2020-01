Gepersonaliseerd leesadvies voor bibliotheekbezoekers

Heers - Leners van de Roppebibliotheek in Heers die op zoek zijn naar een goed boek, kunnen vanaf nu bij ‘Mijn Leestipper’ terecht. Met deze applicatie geeft de bib leestips op maat aan hun leners.

“Mijn Leestipper geeft maandelijks via e-mail leestips van Nederlandstalige fictieboeken, recht uit de fictiecollectie van de bib”, zegt bibliothecaris Heidi Loozen. “Om de gebruiker te leren kennen, maakt de applicatie gebruik van het leesprofiel en de leenhistoriek, als de gebruiker dit toestaat. Mijn Leestipper onderscheidt zich van andere boekentippers door de manier waarop de selectie van tips gebeurt. Zo krijg je een aanbod dat steeds verrast en prikkelt. Bij de nieuwe leestips staat vermeld waarom je bepaalde titels te zien krijgt: ‘Omdat je Tommy Wieringa hebt gelezen’ of ‘Voor jou geselecteerd in het maandthema Wereldoorlog II’. Inloggen kan eenvoudig met het Mijn Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.bibliotheek.be.”

Meer info: bibliotheek@heers.be of 011/48.43.05.