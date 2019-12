Springkastelenfestival lokt 250 kinderen

Heers - Zondagnamiddag vond in de gemeentelijke sporthal de eerste editie plaats van het Springkastelenfestival.

“Vorige winter ben ik hiermee gestart in Sint-Truiden en Kortessem, dit jaar zijn we ook in Heers te gast”, vertelt Eric Vanmanshoven van Zeppyfun. “Samen met uitbater Brecht Deneuker willen we in de sporthal weer wat leven in de brouwerij brengen en kinderevenementen organiseren. Met ‘Zeppyfun on Tour’ zorgen we voor een sporthal vol springkastelen. Zo hebben we onder meer de Jungle Adventure Run, een hindernisbaan van 20 meter, en Studio 100-springkastelen als enige verdeler in Limburg. Dit lijkt ons de ideale gezinsuitstap tussen Kerst en Nieuwjaar.” Deze formule bleek ook een schot in de roos: de sporthal in Heers liep helemaal vol, met 250 kinderen die zich de ziel uit het lijf sprongen.