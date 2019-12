Springkastelenfestival in sporthal

Zondag staat de sporthal in Heers vol springkastelen dankzij Zeppyfun on Tour. Foto: FrMi

Heers - Nu zondag (29 december) staat de gemeentelijke sporthal in Heers vol springkastelen dankzij Zeppyfun on Tour.

“Na het succes van vorig jaar starten we deze winter opnieuw met een springkastelenfestival, de eerste editie gaat door in de sporthal van Heers”, vertelt Eric Vanmanshoven van Zeppyfun. “We hebben onder meer een hindernisbaan van 20 meter en verschillende Studio 100-springkastelen.” Van 13 tot 17 uur in de sporthal (Raes van Heerslaan). Gratis toegang voor de ouders, kinderen betalen 3 euro.