Melissa en Liesbet houden originele kookworkshops

Heers - Melissa Vandergeten en Liesbet Bielen, collega-leerkrachten bij KTA Sint-Truiden, organiseerden samen met de dienst Sociale Zaken voor het eerst drie kookworkshops in de keuken van het administratief centrum.

“Als ‘Foodlovers’ zorgen we voor leuke en verrassende workshops, niet op wekelijkse basis maar een drietal per trimester”, vertelt Melissa. “We leren onze deelnemers lekkere gerechten maken in een toffe sfeer. Zo organiseerden we eerst een ‘Spanish night’ met verse paella. In de tweede workshop gingen we ‘koken voor vrienden’, met ‘sharing dishes’ waarbij ze alles op voorhand konden klaarmaken. In de laatste workshop, ‘X-mascooking’, maakten we een compleet driegangendiner klaar voor Kerst. Hierbij ging het om mooie bordjes maken en dresseren en de gasten in de watten leggen. Na al het harde werk in de keuken eten we gezellig samen en zorg ik voor een bijpassend glaasje wijn. Er waren 18 deelnemers, niet alleen uit Heers maar ook uit Wellen, Sint-Truiden en Tongeren. Rond Valentijn plannen we nieuwe workshops.” Tussen de deelnemers zagen we ook een groep collega’s van basisschool Merlijn uit Tongeren. “Wij doen dit als teambuilding, en kunnen elkaar zo buiten de werkvloer op een ander manier leren kennen”, zegt Cedric Maex.