“Beleving creëren in huiselijke sfeer”

Heers - Zeven jaar nadat de vorige kledingwinkel op het centrumplein de deuren sloot, kunnen jong en oud hier weer terecht voor trendy damesmode. Style Concept combineert betaalbare dameskleding en accessoires met stijlvolle interieurdecoratie.

Zaakvoerder Miet Lamens (40) werkte 10 jaar lang in de financiële sector. “Maar toen besloot ik dat het tijd was voor verandering en ben ik mijn passie voor mode en verkoop gevolgd. Zoals elke vrouw ben ik verzot op shoppen en gezelligheid. Dus had ik het idee om dit te combineren in een one-stop-shopping, dat is wat ik in Style Concept wil bieden. Op het gemeenteplein stond al een tijdje een ruim pand met een grote etalage leeg. De centrale locatie en parkeermogelijkheden zijn mooi meegenomen. Sinds 29 november - Black Friday - zijn we open. We willen hier een huiselijke sfeer scheppen, met veel open ruimte en een gezellige inrichting.”

Concept store

Style Concept mikt op modieuze vrouwen die van een beetje afwisseling en blingbling houden. “Aan de ene kant van de winkel vind je wat jeugdigere kleding, aan de andere kant de meer klassieke mode. Het gaat om betaalbare collecties zoals Vila, Comme Ca, Batida en Millenium. De outfits zijn ook perfect op te fleuren met onze juwelen, handtassen en andere accessoires.” Er werd gekozen voor een ‘concept store’: in Style Concept staat niet alleen het shoppen centraal, maar ook de beleving. “Je vindt hier dan ook allerlei artikelen en meubilair voor de inrichting van jouw interieur: van zeteltjes, bijzettafeltjes en poefs over sfeerverlichting tot geurkaarsen en kadertjes”, vertelt Miet. “Alles wat je in onze winkel ziet, is te koop. Style concept helpt je om persoonlijkheid te geven aan je interieur en een thuis te creëren die gelukkig maakt. Tevreden klanten zijn mijn drijfveer. Zo probeer ik steeds alert te blijven en aandacht te hebben voor nieuwe merken en hebbedingetjes.”

Praktisch:

Style Concept

Nieuwe Steenweg 36

3870 Heers

011/91.21.77

info@styleconceptfashion.be

Facebook: Style Concept

Open: maandag van 13 tot 18 uur, dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 18 uur. Elke eerste zondag van de maand van 13 tot 17 uur. In december elke zondag open van 13 tot 17 uur.