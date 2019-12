Zaterdagnamiddag organiseren de Maandagwandelaars de 'Warmste zaterdag in Batsheers', in het kader van De Warmste Week. Foto: FrMi

Heers - Nu zaterdag (21 december) organiseren de Maandagwandelaars een benefietactie in het kader van De Warmste Week. Met de ‘Warmste zaterdag in Batsheers’ zorgen ze voor een groot feest met heel veel muziek, warmte en gezelligheid.

De Maandagwandelaars is een groep van een 15-tal gepensioneerden die elke maandagmorgen aan het administratief centrum samenkomen voor een stevige wandeling. “Achteraf drinken we dan samen een koffie of pintje, daar worden hechte vriendschapsbanden gesmeed”, zegt Maj Vandergeten. “Vorig jaar organiseerden we onze eerste familiedag voor het goede doel met een vrij podium in Domein Marsnil. De opbrengt, 6622 euro, ging toen integraal naar het Steunpunt Kinderepilepsie. We hopen dat dit nu opnieuw zal lukken. Dit jaar hebben we gekozen voor vzw Wiric uit Sint-Truiden. Deze vzw biedt opvang en begeleiding aan volwassenen met een mentale beperking. Dat ligt ons na aan het hart.”

Het belooft een gezellige namiddag in Marsnil te worden met hapjes en drankjes, kinderanimatie en veel livemuziek. “Een hele reeks plaatselijke zangers en muzikanten treden er op, zoals Das Boot, Bsharp en de Big Cash Beats”, vertelt Maj. “Je kan er pannenkoeken en taart eten, soep en glühwein drinken, naar de muziek luisteren en mensen van vroeger ontmoeten.” Iedereen kan zaterdag tussen 14 uur en 20 uur komen meegenieten in het Domein Marsnil (Batsheersestraat 35), de toegang is gratis.