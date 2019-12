Samen studeren in het gemeentehuis

Heers - De examenperiode komt er weer aan en dus kunnen de Heerse studenten vanaf morgen opnieuw samen blokken in het administratief centrum.

“Wij raden de studenten aan om zich niet op te sluiten in hun bureau of kot en te profiteren van ons aanbod om samen met anderen te blokken”, vertelt schepen van Jeugd en Onderwijs Kristof Pirard. “Het gemeentebestuur ondersteunt de studenten uit Heers door in de kleine feestzaal van De Bammerd en in de Raadzaal een gepaste ruimte aan te bieden waar ze samen in stilte kunnen studeren. Hier is alles aanwezig: tafels, stoelen, draadloos internet, koffie, soep en een frigo met frisdrank. Ze kunnen hier bovendien op tijd en stond pauzeren en buiten even gaan bewegen op de Finse piste of buitenfitnesstoestellen. Je hoeft niet te reserveren, je komt best gewoon langs. Hou bij je studieplanning rekening met de beschikbare data en uren, deze vind je terug op de gemeentelijke website.” Het blokpunt opent op vrijdag 20 december om 8 uur en sluit de deuren op vrijdag 31 januari 2020.