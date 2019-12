30 kinderen zingen en knutselen op Winterfeest

Heers - De gemeente organiseerde, samen de kindergemeenteraad en Kind en Taal, voor het eerst een Winterfeest voor alle kinderen.

“We helpen hiermee om de kerstsfeer in Heers te brengen”, vertelt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “De allerkleinsten vierden in de bibliotheek de verjaardag van Jules. Ze konden er zingen voor Jules en naar verhaaltjes luisteren. De kinderen van 6 tot 12 jaar mochten knutselen in de kleine feestzaal van De Bammerd.” Creatieve duizendpoot Jeannine Conings leidde deze knutselworkshop in goede banen. De kinderen konden kiezen uit verschillende knutselwerkjes rond het thema ‘winter en Kerst’. Zo mochten ze keramische theelichthoudertjes beschilderen, hangertjes voor in de kerstboom maken en hun eigen kerstkaartje creëren. In totaal namen een 30-tal kinderen deel aan dit eerste Winterfeest.