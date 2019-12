102-jarige Agnes Vanderbemden krijgt felicitaties van het koninklijk paleis

Heers - Agnes Vanderbemden, de oudste inwoner van de gemeente Heers, mocht onlangs 102 kaarsjes uitblazen. Voor de begeleiders van woonzorgcentrum Berkenhof reden genoeg voor een mooi feestje.

“Neske - zo noemen we haar - verblijft hier pas sinds februari, daarvoor woonde ze nog alleen”, vertelt Rita Vandergeeten, begeleider wonen en leven. “Ze verkeert nog in goede gezondheid, wel is ze niet meer zo goed ter been. Ze houdt ook niet meer van veel gedoe, kijkt graag tv op haar nieuwe kamer en geniet van al haar bezoek.” En bezoek was er genoeg voor haar verjaardag. Burgemeester Henri Dumont en enkele schepenen kwamen langs en brachten zelfs officiële felicitaties over van het Koninklijk Paleis. De bewoners gaven in de polyvalente zaal hun zelfgeschreven verjaardagskaarten af en zongen samen voor de jarige. Daarna trakteerde Agnes iedereen op koffie en taart. Haar geheim om 102 jaar te worden? “Je moet het leven nemen zoals het komt. Als je elke dag tevreden bent, dan leef je heel lang. En ik drink nog graag een wijntje”, glimlacht Agnes.