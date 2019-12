220 kinderen verwelkomen Sint en zijn Pieten in De Bammerd

Heers - Voor het eerst organiseerden gemeente en kindergemeenteraad vorige zaterdag een blijde intrede van de Sint in Heers.

“Omdat het paard van Sinterklaas te ziek was, hebben we de goedheiligman en zijn pieten met de cabrio opgepikt en naar zaal De Bammerd gebracht”, vertelt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Daar stonden liefst 220 kinderen te wachten om de Sint welkom te heten.” Elk kindje mocht via de rode loper bij hem op de schoot, al moest er hier en daar wel een klein traantje weggeveegd worden. Brave kindjes kregen wat lekkers en een klein geschenkje. “En de Sint zag alleen maar brave kindjes”, lacht Sonja. “Terwijl ze geduldig hun beurt afwachtten, zorgden Ludo en de pieten voor de animatie. Ook de medewerkers van vzw IN-Z en Kind en Taal en de monitoren van KSA Habiba hielpen een handje. Deze eerste intrede was meteen een schot in de roos.”