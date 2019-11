Leerrijke workshops op Internationale Mannendag

Heers - Geen sprake van discriminatie in Heers, dus organiseerde de gemeente vorige week - op de Internationale Mannendag - een ontspannende avond met enkele leuke workshops.

“Op Internationale Vrouwendag in maart hadden we drie workshops speciaal voor vrouwen”, zegt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Maar we streven in onze gemeente naar gendergelijkheid en willen geen stigmatisering. Ook de mannen gaan soms gebukt onder stereotypen en onhaalbare idealen. Daarom vieren we deze Mannendag met twee workshops. Bedoeling is dat de mannen genieten en toch iets bijleren.” Schepen van gezondheid Carina Volont en hobbykok Linda Eyben leerden de 24 deelnemers een heerlijk mosselpotje met bier en spek maken. Jeroen Putzeys, zaakvoerder van Reset Centrum, gaf een voordracht om vrouwen beter te begrijpen. Deze uitleg was wetenschappelijk onderbouwd en doorspekt met een gezonde dosis humor. De conclusie was simpel: mannen zijn eenvoudig, vrouwen zijn complex.