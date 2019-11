Genevieve schenkt opbrengst rockfuif aan kankeronderzoek

Heers - De eerste editie van Rock 4 Gen - een idee van stuwende kracht Genevieve Ramaekers (54) - levert Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker een mooie som op. Maar ook het verhaal erachter is de moeite waard en kan andere mensen inspireren.

Genevieve Ramaekers is een levenslustige vrouw uit Paal, met roots in Veulen. Nu gaat het vrij goed met haar, maar vorig jaar kreeg ze plots te horen dat ze borstkanker had. “Dat was echt een harde klap, toen heeft mijn echtgenoot Stef Aerts – een man uit de duizenden - me doen inzien dat ik verder moet en me moest herpakken.” Dus vocht ze terug, met succes. “Het was dan ook mijn droom om, van zodra ik weer beter was, iets te doen voor andere mensen in dezelfde situatie. “Op een zaterdagmorgen zag ik dan op Facebook dat coverband Covers on The rocks een optreden gaf in de buurt. Mijn man was ontzettend blij dat ik eindelijk weer buiten kwam na een zware periode. Daar is het idee ontstaan om een fuif met optredens te organiseren. Ik kreeg daarbij de hulp van vijf goede vrienden: mijn rechterhand Conny Vilters, Wim Kumpen, Dirk Moons, Viviane-Henri Luyten en Renilde Haesevoets.” De rockfuif kreeg de toepasselijke naam ‘Rock 4 Gen’, vier coverbands - waaronder Covers on The Rocks - verzorgden op zaterdag 19 oktober de ambiance in Meldert.

Solorijder

Rock 4 Gen was een succes, de plannen voor een tweede editie in 2020 zijn al gesmeed. “Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was, we mochten meer dan 500 mensen verwelkomen”, vertelt Genevieve. “De opbrengst bedroeg 7335 euro, daarvan gaat de helft naar de Stichting tegen Kanker en 3500 euro geven we aan Patric Baens uit Opheers. Ik wil Patric graag steunen zodat hij in 2020 opnieuw als solorijder kan deelnemen aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Patric fietste vorig jaar al op zijn eentje de 1000 km voor zijn vrouw Rita, voor mij en nog verschillende mensen. Ik werkte met Rita samen in de Delhaize van Heers, de vriendschap van die twee mensen zit voor altijd in mijn hart.” Patric Baens is overweldigd door deze gift. “Zo’n steun is buitenaards. Als solorijder moet je immers zelf 5500 euro ophalen om te mogen deelnemen aan de 1000 km. Samen met de twee andere teams uit Heers, de Herubo’s en de Herubella’s, rekenen we hiervoor op sponsors, giften en de opbrengsten van onze wafelverkoop en spaghettidag. Zo’n bedrag is al meteen een grote stap in de goede richting. Ik ben intussen al begonnen met de voorbereiding, ik hoop er evenveel van te kunnen genieten als vorig jaar.”