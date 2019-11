Pannenkoeken smullen voor Rode Neuzen Dag

Heers - Zondag 24 november kunnen inwoners weer pannenkoeken verorberen voor het goede doel.

Nu zondag kun je in zaal De Bammerd (Salvialaan) van 14 uur tot 18 uur pannenkoeken smullen ten voordele van Rode Neuzen Dag. Vrijwilligers uit de gemeente slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen voor Vlaamse jongeren die mentaal in de knoop zitten. Rode Neuzen Dag verruimt dit jaar zijn blik en ondersteunt lokale schoolprojecten die jongeren mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder moeten maken.

Inschrijven voor deze pannenkoekennamiddag kan nog steeds via sonja.doomen@heers.be of 011/48.01.17, je moet enkel doorgeven met hoeveel personen je komt.