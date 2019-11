Heers - De gemeentelijke sportraad organiseert op maandag 11 november de jaarlijkse herfstwandeling ‘Heers Wandelt’.

De wandelaars kunnen kiezen uit een route van 5 of 10 km over de glooiende wegen in en rond Mechelen-Bovelingen. Inschrijven (2 euro) kan tussen 12 uur en 14.30 uur in het buurthuis van Bovelingen (Schoolstraat). Bij aankomst krijgt iedereen een drankje en een versnapering.