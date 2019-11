“Comfortabele en betaalbare kleding voor baby tot puber”

Heers - De afgelopen weken was Marghery Pereyra Vargas (37) dag en nacht in de weer om haar nieuwe zaak voor kinderkleding te lanceren. Kinderkleding Modaliza zorgt ervoor dat je kind trendy door de dag komt.

Het kriebelde al een tijdje bij Marghery Pereyra Vargas uit Rukkelingen-Loon om een eigen zaak uit de grond te stampen. “Ik heb zelf drie kinderen tussen 1,5 jaar en 5 jaar. Of je dat nu wilt of niet, kinderen groeien zo snel. Bijna elke maand moet je kleding voor hen gaan kopen, daar is een grote markt voor.” Dus startte ze een tijdje geleden met een opleiding tot winkelbediende. “Samen met mijn ervaring in de horeca en verkoop ben ik nu klaar voor deze stap. We verbouwden onze oude garage tot een gezellige winkel voor kinderkleding. Omdat ik zo van thuis uit kan werken, ben ik altijd bereikbaar, ook als iemand me na het werk belt om snel iets te kopen. Hier hangt een huiselijk sfeer en geen winkelgevoel, je kan gewoon op afspraak langskomen wanneer het jou past.”

Webshop

Bij Kinderkleding Modaliza kan iedereen terecht voor schattige babykleertjes, stoere jongenskleding en modieuze meisjeskleding. “We bieden comfortabele en betaalbare kinderkleding aan voor kinderen van 0 tot 14 jaar, dus van baby tot puber”, vertelt Marghery. “De kleding komt uit groothandels in Frankrijk en Spanje. Ik wil de klanten iets origineels bieden wat ze hier gewoon niet vinden. De belangrijkste merken zijn Lee Cooper, Street Monkey, Tom & Jo, Marvel en Disney. Het uitgebreide assortiment kan je terugvinden in onze webshop, daar vind je ook populaire kinderschoenen en leuke accessoires. Het is een echte familiezaak geworden, want de kinderen dienen vaak als model”, lacht ze.

Praktisch:

Kinderkleding Modaliza

Sint-Quirinusstraat 11, 3870 Heers (Rukkelingen-Loon)

0497/55.39.95

info@modaliza.be

www.modaliza.be

Facebook: Kinderkleding Modaliza

Open: op afspraak