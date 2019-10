Heers - Meerderheidspartij VLDUMONT overhandigde onlangs een cheque van 1.000 euro aan het Heerse KOTK-team.

“We hebben weer een succesvolle editie van ons jaarlijkse mosselfeest achter de rug, met meer dan 1900 eters”, vertelt Heidi Pirlotte. “Van de opbrengst schenken we nu 1.000 euro aan de Herubo’s en Herubella’s, de Heerse fietsteams die aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker deelnemen. We hebben heel veel respect voor hen en daarom willen we ons steentje bedragen.”