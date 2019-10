104 kinderen trekken ijsschaatsen aan

Heers - Maandag 28 oktober stond er een plezante schaatsnamiddag van de gemeente op de agenda.

Aan zaal De Bammerd vertrokken maar liefst 104 kinderen vanaf 6 jaar voor een namiddagje schaatspret in schaatshal De Schaverdijn in Hasselt. Na twee uurtjes ijsschaatsen keerden de kids moe maar tevreden terug. “Met twee volle bussen was dit een absoluut succes”, vertelt Katleen Houben van de jeugd- en sportdienst. “Een welgemeende merci aan KSA Habiba Heers en Chiro Harlekijn Vechmaal die voor de begeleiding zorgden.” Woensdag 30 oktober en donderdag 31 oktober is het de beurt aan de jongeren tot 18 jaar. Zij trekken op tweedaagse naar Landgraaf om te skiën of te snowboarden.