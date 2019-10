Jongeren verbeelden verhalen met Lego in de bib

Heers - Voor de Digitale Week organiseerde de Heerse bibliotheek enkele workshops met StoryStarter van Lego Education.

“Dit is een totaal andere benadering van een leesbeleving, waarbij alle vaardigheden aan bod komen en jongeren creatief leren denken”, zegt bibliothecaris Heidi Loozen. “De zes deelnemers van 10 tot 14 jaar werden in een introductiesessie door coach Egide Princen gebriefd over het opzet van het concept. Ze moesten nadien thuis een boek lezen, de keuze bestond uit De Kronieken van Narnia, De hongerspelen of Koning van Katoren. De inhoud en plot hiervan moesten ze samenvatten. In de workshops konden ze dan creatief aan de slag en mochten ze een aantal scènes uit hun boek kiezen en nabouwen met de speciale sets van Lego. Daarna legden ze die scènes in een template met foto’s en tekstballonnen vast via de app StoryVisualizer. Tot slot mochten ze nog hun eigen scenario uitschrijven en zo een eigen wending geven aan het verhaal. Dit was een dankbaar project om niet alleen in de breedte, maar ook in de diepte te werken.”