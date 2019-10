Dialectkring Veldeke Lonerland uit de startblokken

Heers - In het buurthuis van Heks werd vorige week een nieuwe dialectkring boven de doopvont gehouden: Veldeke Lonerland. De eerste initiatieven kondigen zich al aan

“Een werkgroep broedde al een jaar op het plan om in Haspengouw te starten met een dialectkring”, vertelt Michel Mathei. “De Lonerlandse dialecten vormen dan ook een levend cultureel erfgoed dat dringend aan opwaardering toe is. Na enkele vergaderingen met Felix Bergers - voorzitter van Veldeke Bels Limburg - over het behoud van het dialect, hebben we onlangs in buurthuis Lod Lavki dialectgroep Veldeke Lonerland opgericht. Op onze startvergadering hadden we meteen 15 deelnemers uit Heers, Alken, Borgloon, Kortessem, Wellen tot zelfs Sint-Lambrechts-Herk en Piringen.”

De nieuwe dialectkring gaat zich actief inzetten voor de bescherming van lokale dialecten en het gebruik ervan stimuleren, zowel in geschreven vorm als in de media of het dagelijks leven. “Ook gaat de kring enkele initiatieven ontplooien om het dialect beter zichtbaar te maken in het stads- en dorpsleven”, legt Mathei uit. “Zo starten we in de volgende maanden met een website, nieuwsbrief én radioprogramma. Wie wil meewerken, kan op woensdag 18 december om 19.30 uur onze volgende vergadering bijwonen in de Wellense stroopfabriek.”

Meer info: michel.mathei@telenet.be of 0497/57.92.96.