Kindergemeenteraadsleden leggen de eed af

Heers - In het gemeentehuis legden de 19 nieuwe leden van de kindergemeenteraad onlangs de eed af. Nick Langenaeken van basisschool De Bilter mag zich een jaar lang kinderburgemeester van Heers noemen.

Nick wordt bijgestaan door kinderschepenen Heavenly Driljieux, Fien Hofkens, Marie Paque en Oona Dumont. “Al sinds 2014 verkiezen we jaarlijks een kindergemeenteraad”, vertelt bevoegd schepen Kristof Pirard. “Leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar uit de Heerse basisscholen kunnen hieraan meedoen. Elk jaar zijn er heel wat kandidaten, dit leeft echt tijdens de campagneweken. Belangrijk is dat elk kind een evenwaardige stem heeft en dat alle ingediende voorstellen van alle kandidaten worden geanalyseerd. Vorig jaar waren er 66 nieuwe voorstellen, twee derde van die voorstellen zijn gerealiseerd. En sommige voorstellen lopen nog, het stopt ook niet als de kindergemeenteraad van dat jaar stopt. Zo was er het voorstel om de kinderen een cadeautje te geven bij Kerst. En inderdaad, volgend jaar gaan we voor alle leerlingen van de Heerse scholen een kerstdiner bereiden en iedereen krijgt dan ook een kerstgeschenk. Dit schooljaar mogen we opnieuw 50 voorstellen bespreken”, lacht Pirard.