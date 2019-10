Mechelen-Bovelingen aan zet

Bewoners kunnen hun toekomstideeën over Mechelen-Bovelingen nog steeds noteren op één van drie krijtborden in het dorp. Foto: Dorp aan zet

Heers - Op initiatief van de provincie Limburg werken Stebo en het Innovatiesteunpunt samen met acht Haspengouwse dorpen aan het participatief traject ‘Dorp aan zet’ rond leefbaarheid in dorpen. Ook Mechelen-Bovelingen werkt mee aan dit Europese Leaderproject.

Dorp aan zet strijkt morgen (22 oktober) neer in Mechelen-Bovelingen voor het startevent in het buurthuis tussen 18 en 20 uur. Alle bewoners zijn welkom voor een gesprekje en een drankje. Je loopt binnen en buiten wanneer het jou past. Het Innovatiesteunpunt en Stebo zijn aanwezig om naar alle ideeën te luisteren. Bewoners kunnen hun toekomstideeën over het dorp ook nog altijd noteren op één van drie krijtborden die opgesteld staan aan de kerk, de basisschool en aan de zitbank in de Burgemeesterstraat.

Tijdens een viertal werksessies (14 en 28 november, 12 december en 23 januari 2020) krijgen de inwoners de kans om een toekomstvisie over het dorp uit te werken. En na toetsing aan de visie van het lokale bestuur kan er overgegaan worden naar de realisatie van één of meerdere ideeën.

Wil je graag meer weten over het project? Bezoek dan de website www.dorpaanzet.be of volg de Facebook-pagina www.facebook.com/dorpaanzet.