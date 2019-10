Eerste klasje van Kers & Pit mag naar Efteling

Heers - Samen met een eerste klasje in Alken, kwam het eerste leerjaar van Kers & Pit Heers als winnaar uit de bus van de Eerste Klasjeswedstrijd van deze krant.

Bijna 600 Limburgse eerste leerjaren bezorgden begin september Het Belang van Limburg een foto van hun klasje. Eén van die eerste klasjes waren de leerlingen van het eerste leerjaar van vrije basisschool Kers & Pit. Online haalden zij de meeste stemmen en dus mogen ze binnenkort op klasuitstap naar de Efteling. “Dit is een heel leuke verrassing”, zegt juf An Roebben. “De ouders en grootouders hebben de foto wel massaal gedeeld via de sociale media, blijkbaar heeft dat goed gewerkt.” Wellicht trekken de 14 leerlingen, negen jongens en vijf meisjes, in het derde trimester van dit schooljaar naar de Wereld vol Wonderen.