Nacht van de Duisternis in Vechmaal

Heers - De gemeente en Natuurpunt De Herk organiseren nu zaterdag (12 oktober) opnieuw een donkere avondwandeling tijdens de Nacht van de Duisternis, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu.

“Dit jaar gaan we, samen met gids Lydia Vanberghen van Natuurpunt, op stap in de holle wegen van Vechmaal”, vertelt milieuambtenaar Patricia Knaepen. “Aangepast schoeisel en een zaklamp zijn aan te raden voor deze wandeling van ongeveer 2 uur. Na afloop van de wandeling trakteert de gemeente op een hartverwarmend drankje in taverne De Horne.” Samenkomst om 19.30 uur aan het kapelletje in de Sint-Martinusstraat in Vechmaal. Deelnemen kan gratis.

Info: patricia.knaepen@heers.be of 0473/82.15.55.