Bewoners Berkenhof breien babymutsjes voor Afrika

Heers - De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Berkenhof in Heers werkten zich de afgelopen weken uit de naad voor Afrika.

Samen hebben ze liefst 153 babymutsjes gehaakt of gebreid voor de Missiewerking. “Deze stichting verzamelt onder meer babymutsjes voor ziekenhuizen in ontwikkelingslanden”, vertelt begeleider wonen en initiatiefneemster Rita Vandergeeten. “Ook daar moeten baby’s vlak na de geboorte een mutsje op krijgen. De medewerkers van de stichting reizen zelf af naar Gambia, Congo of Ethiopië - afhankelijk van de nood - en zorgen dat de mutsjes daar op de juiste plaats terecht komen. Op vijf jaar tijd hebben ze al meer dan 20.000 mutsjes ontvangen. Maar het zijn er nooit te veel, ze worden allemaal verdeeld aan nabijgelegen geboorteklinieken en weeshuizen. Ook onze bewoners hebben dus hun steentje bijgedragen voor het goede doel.”