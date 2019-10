Cursus ontspannende yoga in De Bammerd

Heers - De gemeente en de gezondheidsraad zijn vanaf maandag 30 september opnieuw gestart met een cursus ontspannende yoga.

“Deze vorm van yoga zorgt voor het onderhoud van je lichaam”, zegt Danielle Brugmans van de gemeentelijke gezondheidsraad. “Doordat je leert luisteren naar je lichaam zal je langer kunnen genieten van bewegingsvrijheid. Je leert ook een goede houding aannemen waardoor je lichaam sterker en flexibeler wordt. Bovendien leer je juist ademen. Hierdoor krijg je meer rust en kan je beter omgaan met stressvolle situaties.”

De cursus omvat 5 sessies tot en met 4 november, telkens op maandag van 14 tot 15 uur in zaal De Bammerd (ingang via Salvialaan). Je kan je nog altijd inschrijven bij de dienst sociale zaken: 011/48.01.17 of sonja.doomen@heers.be.