Lezing over Heerse heren en heerlijkheden

Heers - Donderdag (3 oktober) organiseert Heemkunde Groot Heers een lezing over de heren en heerlijkheden in Groot-Heers van de 14de tot de 18de eeuw.

Rijksarchivaris Rombout Nijssen vertelt vanaf 19.30 uur in de kleine feestzaal van De Bammerd over de geschiedenis van de dorpen van Groot-Heers tot aan de Franse tijd. Hij legt uit wat een heerlijkheid precies was en wie onze heren waren. Hij geeft mee hoe de dorpen bestuurd werden en welke rol de inwoners daarbij vervulden, hoe er recht gesproken werd en met welke lasten het bezit van grond destijds bezwaard was. Nijssen legt ook uit wat tienden precies waren en wie ze moest betalen, en met welke munten men vroeger de rekeningen betaalde.

Meer info: www.heemkundegrootheers.be of ludo.devue@telenet.be.