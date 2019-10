279 mountainbikers toeren door Haspengouw

Heers - Vorige zaterdag mochten recreatieve én sportieve mountainbikers zich opmaken voor een uitdagende mountainbiketocht bij daglicht en zonsondergang.

De organisatie van deze ‘Haspengouw Mountainbike Challenge’ lag in handen van de gemeentelijke sportdiensten van Heers en Gingelom, samen met het Heers Mountainbike Team en MTB-Gingelom. “Dit was al de achtste mountainbiketourtocht die we samen organiseren”, zegt Katleen Houben van de Heerse sportdienst. “Dit jaar hebben we wel wat gesleuteld aan het concept: de deelnemers konden kiezen uit twee afstanden met vier uitdagingen, zowel bij daglicht als ’s avonds.” Aan de sporthal in Heers vertrokken 279 sportievelingen voor een tocht langs pittige holle wegen, kasteeldreven en bospaden. “Ongeveer 70 procent van het traject was onverhard, de deelnemers moesten bovendien heel wat hoogtemeters overwinnen. Ze reden vooral door de gemeente Heers, maar passeerden ook door een stukje Gingelom, Waremme én Sint-Truiden. Een twintigtal eigenaars en pachters stelden voor deze tocht speciaal hun bossen, plantages of landerijen open. Sommigen deden zelfs letterlijk de poort open, zij verdienen een dikke pluim.”