Nieuwe bewegingslessen in De Bammerd

Heers - Vanavond (30 september) starten de gemeente en gezondheidsraad opnieuw met bbb-lessen voor vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar.

“In het najaar zijn er elke maandag, behalve tijdens de schoolvakanties, bewegingslessen van 19.30 tot 20.30 uur”, zegt voorzitter Danielle Brugmans van de gezondheidsraad. “Een bbb-les begint met een warming-up, daarna worden er spierversterkende oefeningen gedaan voor boven- en onderlichaam.” De lessen vinden plaats in zaal De Bammerd (ingang via Salvialaan), je kan je beurtenkaarten (5 of 10 beurten) kopen tijdens de eerste les.