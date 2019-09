290 leerlingen wagen zich aan belevingsrun

Heers - Vorige woensdag organiseerde de gemeentelijke sportdienst, samen met de scholen en MOEV, de jaarlijkse scholenveldloop.

Sinds dit jaar is het opzet gewijzigd en wil men zich meer richten op sportbeleving. "Wij kregen de afgelopen jaren ook regelmatig de vraag om af te stappen van het competitie-element", zegt Katleen Houben van de sportdienst. Dus gooide de gemeente het over een andere boeg en stond er woensdagvoormiddag aan de buitenterreinen van zaal De Bammerd een ‘belevingsrun’ op het programma. "Dit was geen wedstrijd, de leerlingen liepen niet meer om ter snelst. De bedoeling was om het hindernissenparcours met de klas te beleven en de obstakels, zoals hekken, touwen en een springkasteel, samen te overwinnen. Samen starten en samen finishen was het motto."

Weg dus met de medailles voor de eerste drie, de hele klas krijgt een aandenken omdat ze samen de uitdaging zijn aangegaan. "We gaan hen een groepsfoto geven als blijvende herinnering", vertelt Katleen. "Ook geen stress of traantjes van verdriet meer voor de 290 leerlingen, maar wel een leuk aandenken - een smiley sleutelhanger - voor iedere deelnemer."