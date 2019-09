Mountainbiken bij daglicht en zonsondergang door Heers en Gingelom

Heers - Vandaag - zaterdag 28 september - organiseren de gemeenten Gingelom en Heers, samen met het Heers Mountainbike Team en MTB-Gingelom, de Haspengouw Mountainbike Challenge oftewel een mountainbiketourtocht ‘by day or by night’ voor de recreatieve én sportieve mountainbiker.

Het is al de achtste mountainbiketocht die de gemeenten Heers en Gingelom samen organiseren. “Maar het concept is dit jaar we vernieuwd. Zo kunnen de deelnemers kiezen uit twee afstanden met vier uitdagingen, zowel bij daglicht als ’s avonds”, vertelt Katleen Houben van de Heerse sportdienst. “We hebben een ‘light’ versie van 25 km en 250 hoogtemeters en een ‘regular’ versie van 45 km en 450 hoogtemeters. Je bent ‘strong’ als je deze twee afstanden combineert. En je bent ‘epic’ als je de 45km zowel bij daglicht als in het donker rijdt. Er is dus keuze genoeg om te genieten van een unieke mountainbiketourtocht die je leidt over brede grindpaden, technische stukjes bergaf en pittige holle wegen. We hebben bovendien gezorgd voor een kerkelijke doorsteekje. Het grootste deel van de tocht bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Heers, maar de deelnemers passeren ook in Waremme, Gingelom en Sint-Truiden. Aan de scoutslokalen in Gelinden is er tijd voor een gezellige bevoorrading. Achteraf kan je weer op adem komen met een gratis drankje in de sporthal van Heers.”

Starten kan vanaf 14.30 uur tot 20 uur aan de gemeentelijke sporthal (Raes van Heerslaan 2). Hier vind je ook een afspuitinstallatie, een bewaakte fietsenparking, een Rode Kruispost, kleedkamers en douches. Inschrijven (5 euro) kan ter plaatse, voor kinderen onder de 14 jaar is het gratis