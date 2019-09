Oude ambachten herleven op oogstfeesten

Heers - Zondag konden jong en oud proeven van fruitige lekkernijen, streekproducten en streetfood op de gemeentelijke fruit- en oogstfeesten in het pittoreske Batsheers.

“We zijn tevreden over de opkomst, het was de ganse namiddag gezellig druk”, vertelt schepen van Toerisme Sonia Houbar. “De jeugdharmonie van Salvia en muziekband Bsharp uit Vechmaal zorgden voor een streepje livemuziek.” Enkele honderden bezoekers kregen onder een stralend najaarszonnetje ook demonstraties te zien van oude ambachten, zoals pottendraaien, strovlechten, klompen maken en weven. Wandelaars konden zich wagen aan de landbouwbelevingsroute: een route van 5 km waarop je niet alleen veel te weten komt over de landbouw, maar ook op acht plekken de dingen zelf kan beleven. De kids mochten zich intussen uitleven op het springkasteel of op een oude tractor, zelf snoeptaartjes maken of een ritje maken met de huifkar.