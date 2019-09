Dorstige facteurkes koersen rond dorpsplein in Mettekoven

Heers - Carnavaleske taferelen afgelopen zondag op dorpsplein Den Dries in Mettekoven. Vriendenkring Mettekoven zorgde er voor veel leute.

“Voor de kinderen waren er springkastelen en een kinderkoers waarin ze zich konden uitleven”, vertelt Carina Volont van de Vriendenkring. “Een 15-tal kids namen hieraan deel, zij kregen na afloop nog een geschenkje. Maar het absolute hoogtepunt van de namiddag was toch weer onze knotsgekke facteurkeskoers." De deelnemers moesten, individueel of in groep, op een zelfgemaakt vervoermiddel zo veel mogelijk rondjes rond het dorp rijden en iedere ronde een pintje drinken, een evenwichtsoefening uitvoeren en een brief posten. In het hilarische kijkstuk met 7 teams van dorstige facteurkes zagen we onder meer een zwarte Lola van de Chaussée d'amour en de reïncarnatie van Tjenne de heks. Enkele Klompenridders zorgden met hun versie van Kamping Kitsch voor lachsalvo’s en een rookgordijn op het dorpsplein.